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Beykoz'da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı

İstanbul Beykoz'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin bir taksi ile iki evin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 07:02 - Güncelleme:
Beykoz'da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı
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Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen 34 KMS 449 plakalı otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 300 metre kayan otomobil, önce sokak üzerindeki taksiye ardından iki evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarptığı bir evin yatak odasının duvarını yıkan daha sonra başka bir eve de çarpan otomobilin sürücüsü ile taksi şoförü hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, gazetecilere, şans eseri evde yaşayanlara bir şey olmadığını söyledi.

Olay anında uyuduğunu anlatan Hancıoğlu, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı." dedi.

Öte yandan, sokağı şerit çekerek trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

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