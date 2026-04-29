  • Beykoz'da can pazarı: Feci çarpışmada 1'i ağır 11 yaralı
Güncel

Beykoz'da can pazarı: Feci çarpışmada 1'i ağır 11 yaralı

Beykoz'da servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 11 kişi yaralandı.

29 Nisan 2026 Çarşamba 00:31
Merkez Mahallesi Akbaba Yolu üzerinde seyreden 34 LZH 129 plakalı servis minibüsü ile 34 NSB 136 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü koltuğunda sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kazada minibüste ve otomobilde bulunan biri ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Servis minibüsü ile otomobil çekiciyle götürüldü.

  • beykoz trafik kazası
  • beykoz
  • yaralı

