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Beykoz'da çevre kirliliği! Denize atılan çöpler kıyaya vurdu

Beykoz'da denize atılan çöpler Onçeşmeler Meydanı'ndaki sahile vurdu.

AA22 Kasım 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Beykoz'da çevre kirliliği! Denize atılan çöpler kıyaya vurdu
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Onçeşmeler Meydanı sahilinde kıyaya vuran çöpler, deniz yüzeyini kapladı.

Deniz yüzeyinde çok sayıda yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöplerin yanı sıra evsel atıkların da olduğu görüldü.

Vatandaşlardan Kemal Aslan, denizde görülen çöplere ilişkin "İnsanımız özenli değil, çöplerini denize atıyor, bundan çekinmiyor. Elindeki torbayı fırlatıyor. Buradaki teknelerden çöp atılıyor. Denizler kirli zaten, yeterince temizlik yapılmıyor, yapılsa da yetişilemez. Büyük atıklar var. Tekneler suyun üstüne boşaltıyor." ifadelerini kullandı.

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