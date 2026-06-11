İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Gaye Zarif, İBB'nin Beykoz'a yeni hizmetler kazandırmak bir yana devam eden hizmetleri birer birer kapattığını söyledi.

İBB tarafından ilçede ulaşım hizmetlerinin kaldırıldığını, tesislerin kapatıldığını, kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamadığını ve asfalt çalışmalarının yapılmadığını savunan Zarif, İETT sefer sayılarının azaltıldığını, kazılan çukurların kapatılmadığını, mezarlıklardaki otların temizlenmediğini kaydetti.

Zarif, Beykoz Belediyesinin bekleyen projeler için kendi inisiyatifiyle çözüm üretmek istemesine rağmen engellendiğini ileri sürerek, "Vatandaşa hizmet, siyasi tercihlere göre değişecek bir konu değildir. Kamu hizmeti tüm vatandaşlara eşit ve adil bir şekilde ulaştırılması gereken bir sorumluluktur. Beykoz'un enerjisi tartışmalara değil, hizmete harcanmalıdır. Çünkü kaybeden herhangi bir kurum değil, Beykoz'dur, Beykoz halkıdır." dedi.

Beykoz'daki Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın neden kaldırıldığını soran Zarif, bu yanlış kararın karşısında olduklarını ve hattın yeniden Beykoz'a kazandırılması için bütün çabaları göstereceklerini belirtti.

İlçedeki İGDAŞ Kavacık Hizmet Binasının kapatılmasını da gündeme getiren Zarif, Şahin Köktürk Spor Kompleksinin de deprem bahanesiyle kapatıldığını ama Beykoz Belediyesi tarafından yenilenerek 19 Mayıs'ta yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Zarif, İBB'nin Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezinin (ÖZGEM) faaliyetlerine son verdiğini belirterek, "Her kapatılan hizmetin arkasında mağdur edilen vatandaşlar, hayalleri ertelenen gençler ve yalnız bırakılan aileler kalmıştır. Yerel yönetimlerin görevi kapatmak değil, açmaktır." diye konuştu.

"FERİBOTLARDAKİ TAHSİSİ BİZE VERİN, HİZMET NASIL YAPILIR GÖRÜN"

Belediye Başkan Gürzel, Burak Korkmaz'ın nerede yaşadığını, Beykoz Belediye Meclisine katılıp katılmadığını sordu ve Bakanlıklardan alınan destekleri kendilerinin de oy vererek geçirdiklerini söyledi.

Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'na değinen Gürzel, şunları kaydetti:

"Feribot konusu. Burada herkesin huzurunda istirham ediyorum, lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize verirse arabalı feribot hattının da nasıl geldiğini göreceksiniz. Rakamlarla konuşmaya çalışıyor, öyle bir rakam yok. Feribot hattı kapandıktan sonra biz Kavacık'tan çıkamıyor durumdayız. Kavacık'a yeniden bir kavşak projesi çalışıyoruz, milyarlık bir proje. Eğer feribotu açarsanız belki de buna gerek kalmayacak. Çünkü feribot hattı gitmeden önce bu kadar yoğun bir trafiğimiz yoktu. Rica ediyorum sizden feribot hizmetimizi geri istiyoruz. Bizim TEM'i de, 2'inci köprüyü de çok etkiliyor."

Gürzel, Çubuklu İskelesi'nin İBB mülkiyetinde, İstinye İskelesi'nin ise Milli Emlak'ın mülkiyetinde olduğunu ancak 49 yıllığına İBB'ye tahsis edildiğini kaydetti.

İstinye'deki tahsisin bitmesini, Çubuklu'daki tahsisin de kendilerine verilmesini isteyen Gürzel, "Bakanlık ile bu işi çözeriz. Size de maliyeti olmaz. Biz katkı sağlamış oluruz, siz de zarar etmemiş olursunuz. Eğer bu kadar da zararı düşünüyorsak o zaman İETT'yi de kaldırın, siz İETT'den kar mı ediyorsunuz. Bütün otobüsleri kaldırın, otobüssüz kalalım o halde." ifadesini kullandı.