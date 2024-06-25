Beykoz'da evinin önünde pusu kurup husumetlisini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da 20 Haziran Perşembe günü Muhammet Vasıf Can (48) otomobiline bineceği sırada evinin önünde çıkmasını bekleyen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Muhammet Vasıf Can, 4 yerinden vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan ise kendisini bekleyen bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde iki şüphelinin olay yerine bir taksi ile sabah saat 06.00 sıralarında geldiğini ve Muhammet Vasıf Can'ın evden çıkmasını beklediğini tespit etti. Olay anında bir şüphelinin elinde silahla koşup, Muhammet Vasıf Can'a ateş ettiği, ardından yardıma gelen arkadaşının kullandığı taksiye binerek olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Alacak verecek yüzünden husumetlilermiş

Polis olaydan sonra harekete geçerek önce ticari taksiyi kullanan Kadir T.'yi gözaltına aldı. Sürdürülen çalışmalarda olayda silah kullanan Umut Ü.'nün (20) Kocaeli'ne kaçtığı belirlendi. Yapılan operasyonda Umut Ü. de yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Şüphelilerin sorgularında olayın alacak verecek meselesi yüzünden mağdurla aralarında oluşan husumet sonucunda meydana geldiğini anlattıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.