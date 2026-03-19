Beykoz'da İETT kazası: Yaralılar var

Beykoz'da İETT otobüsü yokuş aşağı seyrederken kontrolünü kaybederek yolun sonundaki kaldırıma çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 08:50
Kaza, saat 07.20 sıralarında Beykoz Göksü Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NCV 021 plakalı İETT otobüsü yokuşlu yolda seyir halindeyken şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu otobüs içinde bulunan 4 yolcu yaralandı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

