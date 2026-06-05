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Beykoz'da İETT yangını! Seyir halindeki otobüs küle döndü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA5 Haziran 2026 Cuma 06:57 - Güncelleme:
Beykoz'da İETT yangını! Seyir halindeki otobüs küle döndü
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Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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