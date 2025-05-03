"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alınan 22 şüpheliden biri olan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 3 Mart'ta tutuklandı. 1999-2004 yılları arasında da Beykoz Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Alaattin Köseler'in tutuklanmasına giden süreçte ve sonrasında ilçedeki "Ekrem İmamoğlu etkisi" dikkat çekiyor.

BEYLİKDÜZÜ'DEN GELDİ BAŞKAN OLDU

Alaattin Köseler, CHP'nin ön seçiminde rekor oy alarak Ekrem İmamoğlu'na rağmen Başkan Adayı oldu ve 31 Mart 2024'teki seçimlerde başkan koltuğuna oturdu. Başkan Adayında istediğini elde edemeyen İmamoğlu, İBB ve Beylikdüzü'den birlikte çalıştığı isimleri belediyede bazı görevlere getirdi. Bunlardan ikisi Başkan Yardımcıları Özlem Vural Gürzel ve Fidan Gül oldu. Özlem Vural Gürzel, Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimle Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mart ayında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ilçede siyasi kriz yaşanıyor.

Sabah'ın haberine göre, Partililer Köseler'in tutuklanması sonrası İmamoğlu'nun yaptığı atamalarla belediyenin Beylikdüzü'nden getirilen isimlere teslim edildiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor.

Köseler'in yerine atanan Özlem Vural Gürzel'in yanı sıra Müfit Yetkin, İbrahim Kapaklıkaya ve geçtiğimiz günlerce yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün de bu isimler arasında olduğu belirtiliyor.

CHP BEYKOZ TEŞKİLATI SESSİZ

Beykoz Belediyesi'nde üst üste yaşanan krizler kamuoyunda geniş yankı bulurken ne yöneticiler, ne muhalefet ne de STK'lardan bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.

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