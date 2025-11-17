İSTANBUL 20°C / 16°C
Beykoz'da korkutan yangın: Garaj ve otomobil yanarak kül oldu

Beykoz bir garaj da çıkan yangın garaj yakınında bulunan otomobile sıçradı. Garaj ve otomobil yanarak adeta kül oldu. Korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 16:57
Beykoz'da korkutan yangın: Garaj ve otomobil yanarak kül oldu
ABONE OL

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek garaj yakınında bulunan 34 NR 8624 plakalı otomobile sıçradı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

