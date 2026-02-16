İSTANBUL 20°C / 12°C
Beykoz'da meydana gelen kaza can aldı

Beykoz'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 06:40
Beykoz'da meydana gelen kaza can aldı
Riva Caddesi'nde karşı yönlerde seyir halindeki 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, Riva Caddesi'ndeki trafiği geçici olarak durdurdu.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Savrulan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. İsmi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaparken, kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

