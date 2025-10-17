İSTANBUL 22°C / 13°C
17 Ekim 2025 Cuma
Güncel

Beykoz'da minibüs devrildi

Beykoz'da arıcıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 06:49
Beykoz'da minibüs devrildi
TEM Otoyolu Edirne istikametinde 06 BJD 616 plakalı minibüs, Kavacık Molla Gürani Viyadüğü mevkisinde arkasına takılı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi.

Arıcıları taşıyan minibüsteki 3 kişi yaralanırken, bal petekleri yola savruldu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs ve römork, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan otoyol, temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

