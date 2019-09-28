24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beykoz'da tır devrildi

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden Murat Şibik yönetimindeki TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Şibik ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler dehşete düşürdü! Genç kızı asansör boşluğuna itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Turistlere iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap!

Turistlere iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap!

Ömer Bayram derbide sahada

Ömer Bayram derbide sahada

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması

Melike'nin ölümünde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Melike'nin ölümünde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Orman içerisinde saklı! Görenleri şaşırtıyor

Orman içerisinde saklı! Görenleri şaşırtıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA