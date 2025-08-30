İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Beykoz'da trajik ölüm: Dondurma standında elektrik akımına kapıldı

Beykoz Belediyesinin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:18
Festivale dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.

