Beykoz'daki yangın işaret fişeğinden çıkmış... ''Eğlenmek için attım''

Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.

Yangına ilişkin çalışma yapan polis ekiplerinin görüştüğü ihbarcının, havai fişeğe benzeyen bir cismin ormana düşmesi sonucu yangın çıktığını beyan ettiği öğrenildi.

Bu kapsamda ekiplerin, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yanan cismin ormanlık alana düştüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yangın, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.59 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmalarda, yangının işaret fişeğinin düşmesi sonucu çıktığı ve fişeğin karşı yamaçta bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi civarından atıldığı tespit edildi. Yapılan adres taramasında, bölgedeki evlerden birinde A.A. isimli şahsın ikamet ettiği belirlendi.

A.A. isimli şahsın verdiği beyanda, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, fişeğin ardından karşı ormanda yangın çıktığını fark edince 112'yi arayarak bilgi verdiğini söyledi. Kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini teslim eden A.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli A.A., tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından 29 Temmuz 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecek.