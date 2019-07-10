Beylikdüzü, Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı tırın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi.