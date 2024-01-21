Beylikdüzü Belediyesi'nden yüksek kaldırım eziyeti

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde yaptığı yaptığı yol düzenlemesiyle tepkilerin odağında.

Beylikdüzü Belediyesi daha birkaç ay önce tamir ettiği; hatta engelli rampaları yaptığı bütün parketaş kaldırımları dozerle yıkıp yerine beton bloklar yerleştirdi.

Ancak beton blokların gençlerin bile zor çıkacağı yükseklikte olması büyük tepki çekti.

CAMİ ÖNÜNE 'BETON BARİYER'

Öte yandan cami girişine yapılan, çoğu yaşlı cemaatin camiye girmesini engelleyen 'beton bariyer' gibi kaldırım dikkatleri çekiyor.

Vatandaşlar, daha yazın tamir edilen parke kaldırımların sökülüp yerine beton dökülmesine "Giderayak birilerini daha zengin edecekler" yorumları yapıyor...

Burası Beylikdüzü...

Belediye, daha birkaç ay önce tamir ettiği; hatta engelli rampaları yaptığı bütün parketaş kaldırımları dozerle yıkıp yerine bu sevimsiz beton blokları yapıyor. Hem de gençlerin bile zor çıkacağı yükseklikte.

Cami girişindeki kaldırım ise, kaldırım değil;... pic.twitter.com/dBnMdpoomh — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) January 21, 2024

Star Gazetesi