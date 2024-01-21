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Güncel

Beylikdüzü Belediyesi'nden yüksek kaldırım eziyeti

Yerel seçimler için geri sayım başlarken Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı sözde yol düzenlemesi vatandaşların tepkisini çekiyor.

Star Gazetesi21 Ocak 2024 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Beylikdüzü Belediyesi'nden yüksek kaldırım eziyeti
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Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde yaptığı yaptığı yol düzenlemesiyle tepkilerin odağında.

Beylikdüzü Belediyesi daha birkaç ay önce tamir ettiği; hatta engelli rampaları yaptığı bütün parketaş kaldırımları dozerle yıkıp yerine beton bloklar yerleştirdi.

Ancak beton blokların gençlerin bile zor çıkacağı yükseklikte olması büyük tepki çekti.

CAMİ ÖNÜNE 'BETON BARİYER'

Öte yandan cami girişine yapılan, çoğu yaşlı cemaatin camiye girmesini engelleyen 'beton bariyer' gibi kaldırım dikkatleri çekiyor.

Vatandaşlar, daha yazın tamir edilen parke kaldırımların sökülüp yerine beton dökülmesine "Giderayak birilerini daha zengin edecekler" yorumları yapıyor...

Star Gazetesi

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