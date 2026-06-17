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Beylikdüzü metrobüs durağında 'yan baktın' kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs durağında yaşanan 'yan bakma' tartışmasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Beylikdüzü metrobüs durağında 'yan baktın' kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti
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İddiaya göre, 8 Haziran saat 17.00 sıralarında B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında metrobüs içinde 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede son bulurken, Ferdi Aras Beylikdüzü durağında metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı.

Taraflardan biri Aras'ı bıçakladı. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli B.B. ve babası M.G., polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.B. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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