Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede, doğal gaz tesisatından kaynaklı bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. Savrulan parçaların üzerine düştüğü araçlarda hasar oluşurken, apartmandaki bazı pencerelerin de camları kırıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kesti.

Binada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bazı kişileri yaralı olarak kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesindeki kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. İtfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını arama kurtarma ekiplerinin eşlik ettiği çalışmalarda arama kurtarma köpeği de görev aldı.

Arama çalışmaları sonucunda kapıcı dairesinde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, beton blokların altından çıkarılarak morga kaldırıldı.



- "OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın saat 07.30 civarında yaşandığı belirtilerek, "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğal gaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullandı.



- "DEPREM GİBİYDİ, PATLAMANIN ETKİSİYLE BİR OTURUP KALKTIK"

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor." diye konuştu.

Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi." dedi.

Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.

- PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan binadaki doğal gaz patlaması çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, patlama sonrası binadan kopan moloz parçalarının çevreye saçılması ve araçlara çarpması yer aldı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL, BEYLİKDÜZÜ'NDE PATLAMANIN YAŞANDIĞI BİNADA İNCELEMEDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde patlamanın meydana geldiği binanın durumuna ilişkin, "Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır. Ama biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık. Vatandaşlarımız orada barınabilir." dedi.

Vali Gül, Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, olay yerinde inceleme yapan savcıyla görüştüğünü aktararak, "Doğal gazdan olduğu şeklinde bir tahminleri var ama daha kesin değil. Dolayısıyla da patlamanın sebebi ve bununla ilgili çalışmaları savcılığımız bu saat itibarıyla devam ettiriyor." diye konuştu.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını hatırlatan Gül, yaralılardan ikisinin ayakta tedavi gördüğünü, birinin de hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Gül, olayın ilk anından itibaren kurumların kendi alanlarıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Apartmanda şu an itibarıyla bir yıkılma tehlikesi yok ama belediye, AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler. Allah şehrimizi, milletimizi, devletimizi daha büyük afetlerden, belalardan korusun. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan hemşehrilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz."

- "ZARAR ZİYANLA İLGİLİ SÜRECİ BUNDAN SONRA DEVLETİMİZİN İMKANLARIYLA TAKİP EDECEĞİZ"

Ölü ve yaralıların kimlik tespitine ilişkin soru üzerine Gül, kimlik tespitlerinin yapıldığını ve vefat eden kişinin 48 yaşında olduğunu bildirdi.

Vali Gül, binanın durumuna ilişkin ön raporun hazırlanma sürecine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu teknik bir konu, mühendisler, teknik elemanlar çalışacaklar. Dolayısıyla da binanın statiğinde bir sıkıntı var mı, bundan sonraki süreçte ne olacak, ona bakılır. Ama biz tedbir amaçlı bir yurdumuzu ayarladık. Vatandaşlarımız orada barınabilir. İlk gözlemsel olarak teknik arkadaşların baktığına göre statiğinde bir problem görülmüyor ama ileriki saatlerde daha iyi netleşecek. Ama barınmayla ilgili sorunumuz yok. Zarar ziyanla ilgili süreci bundan sonra devletimizin imkanlarıyla takip edeceğiz. Olayın sebebini de adliye savcılık araştırıyor."

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

- OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili "genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması" ve "taksirle öldürme" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Görevli dairesinde ikamet eden ve patlamada ölen kişinin Nuri Girgin (48) olduğu belirlendi.

- GECE BİNADAN GAZ KOKUSU GELDİĞİ İDDİASI

Bina sakini Gülizar Doğan, apartmandakilerin sosyal medya iletişim grubunda gece gaz kokusu üzerine bazı paylaşımlar yapıldığını iddia etti.

Saat 02.00'den 04.00'e kadar grupta paylaşımlar olduğunu aktaran Doğan, "Hiç kimse hiçbir yeri aramamış. Gayet yazmışlar, ekran resmi aldık. Bir kadın bunu başlatıyor 01.59'da, diyor ki; 'Gaz kokusu geliyor.' Öbür taraftan kadınlar konuşuyor, 'Evet, gaz kokusu geliyor' diyor ama hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Hala 04.00'e kadar konuşmalar yaşanıyor. Böyle devam edip bekleniyor ve 07.30'da felaket yaşanıyor." diye konuştu.

Olayın intihar olma ihtimalinin sorulması üzerine Doğan, "Öyle deniyor, olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce galiba, 3 çocuğu ve karısı vardı. Bunlar evden gidiyorlar, adam da ölü bulunuyor işte. Bunlar planlı olabilir. Kapıcımızdı, 1 gün önce zaten çöpler dahi toplanmamıştı. Ailesel bir tartışma yaşamışlar bunlar ve o şekilde terk ediyorlar." şeklinde konuştu.

Doğan, vefat eden kişiye yönelik bir şüphesinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündüzden içen insandı zaten, gündüz görev başında bile sokakta içkili halde sersem sersem yürüdüğünü görürdüm. 3-4 aydır zaten bizim binadalar. Bir tuhaf aile olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Muhtemelen tartışıyor ailesiyle ve bu planı yapıyor onlara öfkesiyle." iddiasında bulundu.