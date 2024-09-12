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Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü: Metrobüsün tekerleği fırladı, durakta kuyruk oluştu

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Kopan tekerlekler nedeniyle faciadan dönülürken, durakta metrobüs kuyruğu oluştu.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü: Metrobüsün tekerleği fırladı, durakta kuyruk oluştu
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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı.

Yerinden çıkan iki tekerlek nedeniyle yolcular büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

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