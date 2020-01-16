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Beylikdüzü’nde gasp yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde gasp olayına karışan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA16.01.2020  15:46 - Güncelleme: 16.01.2020  15:46

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 4 Ocak’ta sabaha karşı 2 şüpheli, iddiaya göre bir kişinin 2 bin 300 lira parasını gasp etti. Yaşanan gasp olayının ardından çalışma başlatan polis, gasp olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların peşine düştü. Zanlıların olaydan sonra bir otomobile binerek kaçtığını saptayan emniyet ekipleri, aracın plaka sorgusunda otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Faillerin H.C.T. (21), O.U. (19), S.B.S. (22), A.A. (21) ve S.D. (21) adlı kişiler olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, düzenlenen operasyon ile zanlıları olaydan 4 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 2 pala ve mermiler ele geçirildi.

H.C.T.’nin aracı kiraladığı belirlenirken, olay günü S.D.’nin A.A.’yı arayarak araçla birlikte gelmesini söylediği ileri sürüldü. A. A.’nın ise H.C.T.’den aldığı araçla O.U. ile S.B.S.’yi de yanlarına alarak gasp olayının gerçekleştirildiği caddeye gittikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.C.T. adlı şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, S.D.’nin ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldığı, O.U., A.A. ile S.B.S.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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