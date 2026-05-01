Beylikdüzü'nde korku dolu anlar: Başıboş köpeklerin saldırısı güvenlik kamerasında

Olay, Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde işe gitmek için apartmandan çıkan bir vatandaşa başıboş köpekler saldırdı.

Şahıs, saldırıdan apartmana kaçarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, apartmandan çıkan vatandaşın köpekler tarafından kovalanması üzerine kaçarak apartmana girdiği anlar yer aldı.

"HAYVANLAR KOMŞUMUZA SALDIRIDA BULUNMUŞLAR"

Apartmanda yaşayan Ali Öztaç isimli vatandaş, "Sabah erken saatlerde komşumuz işe giderken, sokak köpekleri varmış. Hayvanlar komşumuza saldırıda bulunmuşlar. Çok fazla yok ama buralarda başıboş köpekler var. Komşumuz da korkmuş zaten.

Saldırı oluyor ardından komşumuz bina içine giriyor. Zaten sonrasında da köpekler gidiyor. Bu bölgeye ara ara geliyorlar. Belediyeye bilgi verdik. Belediye toplayacaklarını söylediler" dedi.

"ÖNLEM ALMAK GEREKİR"

Çevre sakini Hasan Cambazoğlu ise "Bir buçuk iyi aydır iki tanesi dolaşıyor buralarda. Öyle bir vaka daha yeni oldu. Neden oldu bilmiyoruz. Saldırıya uğrayan arkadaşın kendisinin anlatması daha uygun. Tabii önlem almak gerekir" diye konuştu.