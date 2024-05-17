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Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi

Beylükdüzü'nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken, dumanların çıktığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA17 Mayıs 2024 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi
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Olay, saat 07.30 sıralarında Zincirlikuyu - Beylikdüzü seferini yapan metrobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere rampasından çıkan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, Beylikdüzü istasyonunda güvenli alana çekilmesiyle seferler normale döndü. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların çıktığı ve bir süre sonra ise dumanların yükseldiği metrobüs çekici ile oradan kaldırılıyor.

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