Beylikdüzü'nde motosikletli kurye feci kazada can verdi

Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, 19 yaşındaki motokuryeye çarptı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 34 NSF 112 plakalı otomobil, sokak arasından hızla caddeye çıktığı esnada, cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Ali Aydın'a (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle savrulan Aydın, bir sitenin giriş kapısına başını çarptı. Kazaya karışan kadın sürücü, Aydın'ın yerde hareketsiz yattığını görünce olay yerinden kaçtı. Sürücü M.K., 34 NSF 112 plakalı aracını Beylikdüzü Barış Mahallesi Adaçiftliği Caddesi'nde bırakarak ortadan kayboldu. Başka bir motokuryenin kaçan aracı fark ederek polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kimliği ve yeri tespit edilen sürücü, kısa sürede polis tarafından gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Ali Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıkta işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"HIZ YAZISI VAR AMA KİMSE UYMUYOR"

Kazanın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Umut Yazıcı, "Öncelikle ölen çocuk için üzülüyoruz. Burada 8-9 yıllık esnafım. Burası yoğunlaşmaya başladı. Rampadan aşağı gelenler hızlı geliyor. Tırlar, kamyonlar geçiyor. Tır garajı da var burada. Biz artık korkar olduk. Şuraya bir türlü kasis yaptıramadık. Levhalar var, çocuk ve hız yazısı var ama kimse uymuyor. Rampa aşağı olduğu için gelen kaptırıyor giden kaptırıyor" dedi.

"ARAÇ SOL TARAFINA KONTROLSÜZ ÇIKTIĞI İÇİN KAZAYA SEBEBİYET VERMİŞ"

Otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Adli Tıp önünde konuşan Aydın'ın arkadaşı Muhammet Özgen, "Olay Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde yaşanıyor. Arabanın çıktığı yol tali yol. İkisinin de hızlı olduğu söyleniyor ama arkadaşımızın orada hız yapma şansı çok az ama araç sol tarafına kontrolsüz çıktığı için kazaya sebebiyet vermiş. Motosikleti savurmuş. Savurma esnasında başını kaldırım taşına doğru vurduğu söyleniyor. Bizim kızdığımız şey şu kazadan sonra neden kaçıyorsun. Kaçtıktan sonra arabayı park etmiş. Bir arkadaşımız arabayı takip etmiş. Takip ettikten sonra plakayı yetkili arkadaşlara bildiriyor" diye konuştu.