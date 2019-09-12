Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı: Çok sayıda yaralı var
Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- İHA
Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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