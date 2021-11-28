Beylikdüzü'nde sahte parfüm operasyonu

DHA 28 Kasım 2021 Pazar 18:00 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 18:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, giriş katta bulunan, camları filmli ve isimsiz olan iş yerine sabah erken saatlerde, kapalı kasa kamyonet benzeri araçların geldiğini ve kolilerin araçlara taşındığını tespit etti. Ekipler, 26 Kasım Cuma günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, araca yükleme yapıldığı esnada İş yeri çalışanı O.K. ve 4 yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı. Operasyon yapılan adresteki aramada bin 830 adet şişe parfüm, bin 458 adet boş marka şişesi, 800 litre esans, 2 adet parfüm kapağı presleme makinası, 1 adet 40'lık kompresör, 1 adet vakum pompalama cihazı ele geçirildi. İş yerinde çalışan 4 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, İş yeri çalışanı O.K. hakkında ise "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin faaliyetlerine de son verildi.