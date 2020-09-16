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Güncel

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın

Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:53 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:53
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