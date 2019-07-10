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Beylikdüzü'nde silahlı, keserli trafik kazası kavgası

Beylikdüzü'nde, sokakta birbirine çarparak kaza yapan 2 aracın sürücüsü daha sonra keserli sopalı birbirlerine girdi. Yaşanan olayı araya giren polis ekipleri ayırırken 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi 124'üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası iki aracın sürücüsü ve araçtakiler inerek tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrasında taraflar ellerine aldıkları taş, sopa ve keserle birbirlerine saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tarafları ayırdı. Kavga'da 5 kişi ağır yaralandı. Yaralananlar çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
 
Yaşanan kaza anı ve sonrası da çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrasında tarafların yaşadığı arbede yer alıyor.

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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