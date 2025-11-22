İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Beylikdüzü'nde zehir tacirlerine geçit verilmedi

İstanbul Narkotik polisi, Beylikdüzü'nde bir eve yaptığı operasyonda 107 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 14:47
Beylikdüzü'nde zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 16 Kasım günü adrese baskın düzenleyen ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin, 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı kameraya da yansıdı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

