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Beylikdüzü'ndeki kazada yeni gelişme: Metrobüs sürücüsü tutuklandı

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 22:40 - Güncelleme:
Beylikdüzü'ndeki kazada yeni gelişme: Metrobüs sürücüsü tutuklandı
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Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Şaban Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Şaban Ş. savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Şaban Ş'nin tutuklanmasına karar verdi.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

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