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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası! 56 yaralı taburcu edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden tedavileri tamamlanan 56'sı taburcu edildi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 21:31 - Güncelleme:
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası! 56 yaralı taburcu edildi
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Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlardan 2 kişinin daha taburcu edilmesine karar verildi.

Böylece kaza sonrası taburcu edilenlerin sayısı 56'ya ulaştı.

Yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs sürücüsü Şaban Ş, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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