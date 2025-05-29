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Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk çarkı! Karı kocaya 20 ihale

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Taner Çetin hakkında hazırlanan fezleke Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk çarkını deşifre etti. Çetin'in, menfaat ilişkisi içinde oldukları belirlenen Murat Fikri Demir isimli kişiye ait firmaya 20 ihale verdiği tespit edildi. Söz konusu 20 ihalenin tamamına yan teklif veren firmanın sahibi ise Murat Fikri Demir'in eşi Dilek Demir.

Sabah29 Mayıs 2025 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk çarkı! Karı kocaya 20 ihale
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İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Taner Çetin'in, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da onayıyla, menfaat ilişkisi içinde oldukları belirlenen Murat Fikri Demir isimli kişiye ait firmaya 20 ihale verdikleri tespit edildi.

3. dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Taner Çetin hakkında fezleke düzenlenerek savcılığa gönderildi. Hazırlanan fezlekede Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk çarkında önemli tespitler yapıldı.

Buna göre, Taner Çetin, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nden İBB'ye gelen ve üst yönetimdeki Murat Ongun'a tabi olarak çalışan isimlerden biri olarak gösterildi.

Murat Ongun

Örgüt hiyerarşi içerisinde üst yapı olan Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği ifade edildi.

20 İHALEYİ KARI KOCAYA VERDİ

Soruşturma kapsamında Taner Çetin'in başında olduğu İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nin düzenlediği ihaleler tek tek incelendi.

Bu ihalelerin birçoğunun Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam A.Ş. isimli firma tarafından kazanıldığı görüldü. Toplam 20 ihale verilen firmanın Murat Fikri Demir adına kayıtlı olduğu belirlendi. Bu 20 ihalenin içerik analizinde çarpıcı bir detay tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu 20 ihalenin tamamına yan teklif veren firmanın Avcılar Dil Konuşturma Eğitim Hizmetleri isimli firma olduğu bu firmanın sahibinin ise Murat Fikri Demir'in eşi Dilek Demir olduğu ortaya çıktı.

Taner Çetin-Ekrem İmamoğlu

PARA TRANSFERLERİ BELİRLENDİ

MASAK tarafından Taner Çetin, Murat Fikri Demir ve ihale komisyonu görevlilerinin banka hesapları hakkında yapılan incelemede bu isimler arasında çok sayıda para transferi yapıldığı, maddi menfaat ilişkisi içinde oldukları belirlendi.

Yapılan değerlendirmede bu kişilerin belirli bir organizasyon dahilinde hareket ettikleri ve ihaleleri rekabet ortamı varmış izlenimi vererek Murat Fikri Demir'in firmasının kazanmasını sağladıkları değerlendirildi.

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