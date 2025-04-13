Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in Beylikdüzü'ndeki inşaat işlerine adeta çöktüğü ortaya çıktı. İş insanı Metin Gül, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ekibiyle birlikte kurduğu rüşvet sistemini detaylarıyla anlattı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Gül, Beylikdüzü'ndeki Avenue, Kubist, BeyCity ve Kale Kent projelerinde iki isme bugünün parasıyla yaklaşık 200 milyon lira verdi. Anlaşmazlık çıkınca ise Soytekin daha önce yanında kalfa olarak çalıştığı Gül'ü, "Ben eski bildiğiniz o Adem değilim" diyerek tehdit etti.

PARAYI ALDI KÖPRÜYÜ YAPMADI

Gül, Beylikdüzü'nde Avenue isimli projenin ticari değerini artırmak için yüksek maliyetli iki köprü yaparak İBB'ye bağışlamak istediklerini ancak bunun için bir türlü izin alamadıklarını ifade etti. O süreçte Adem Soytekin'in "Bu köprüleri ben yaparsam izin alırım" dediğini belirten Gül, "Soytekin öncesinde hem bizim inşaatlarımızın hem de Ekrem İmamoğlu'nun inşaatlarında kalfalık yapmış birisidir. Buranın maliyetinin 11-12 milyon olarak söylememe rağmen kendisi 17 milyondan aşağı bu işi yapamayacağını söyledi. Daha sonra Adem, Fatih Keleş'ten izinleri alacağını, bu izinler karşılığında ise 2 milyon TL vereceğini, maliyetin 19 milyona çıktığını söyledi ve Soytekin'e ait ASOY İnşaat ile kerhen de olsa bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldım" diye konuştu.

ELİNİZDEN GELENİ YAPIN!

Gül, sözleşme gereği 3 ayda bitirilmesi gereken küçük köprünün 1 yılda tamamlandığını, büyük köprünün ise hiç yapılmadığını anlattı. Gül, "Biz de hesap yaparak şu ana kadar yaptığı için maliyetini düşerek, yapmadığı ve verdiğimiz 5 milyon TL'yi bize iade etmesini istedik. Adem bize haber göndererek, 'O sözleşmeyi ben imzalamadım. Sahte bir sözleşme, ben eski bildiğiniz Adem değilim, elinizden ne geliyorsa yapın' diyerek bizi tehdit etti. O dönem işler aksar endişesiyle dava bile açamadık" ifadelerini kullandı.

İSKANI ALIRIM AMA BEDELİ VAR

Gürpınar'daki Kubist projesine iskan almak için birkaç kez İmamoğlu ile görüştüklerini kaydeden Gül, "2014'ün ortalarına doğru Adem Soytekin bana gelip 'İşi hallederim ama bedeli var' dedi. 5 milyon TL (2 milyon dolardan fazla) istedi. Pazarlıkla 3 milyon TL'ye anlaştık. Bu 3 milyonu bir daire ve 2,5 milyon TL para aldılar. Toplam 3 daire aldılar. Hem parayı hem de daireleri iskanı getirdikten sonra kendilerine verdim. Tapuları Soytekin, parayı ise Keleş elden aldı. Adem ve Fatih bu menfaatleri elde ederken yukarıdan geldiklerini birçok kez ima ettiler" diye anlattı.

YİNE AYNI İKİLİ SAHNEDE

BeyCity Projesi'nde de aynı isimlerin devreye girerek rüşvet karşılığında iskan sürecini tamamladığını anlatan Gül, ortaklı projede 3 milyon TL rüşvetin dağıtıldığını, kendisinin de 750 bin TL ödediğini belirtti. Kale Kent Projesi'nde de benzer bir düzenin işlediğini belirten Metin Gül, "Projede 11 dönüm sosyal tesis alanı kaldı. İmamoğlu, 'burayı belediyeye terk edin' şeklinde haber gönderdi. Soytekin ve Keleş 'Burayı belediyeye terk etmekten kurtarabiliriz' dedi. İki isme 5 milyon lira verdim" dedi.

İMAMOĞLU'NUN 4 KASASI VAR

İmamoğlu, 1 numarası olduğu suç örgütünün birinci halkasındaki 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ediyordu. Örgütün birinci halkasında 5 kişi bulunuyor. Bunlar; Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Başkanı Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık. Örgütün kasası olarak da ilk halkayla bağlantılı 4 kişi öne çıkıyor. Örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş ile, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun ile birlikte hareket ettikleri, ancak 4 ismin de İmamoğlu ile doğrudan irtibat halinde oldukları tespit edildi.

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