Beyoğlu Sütlüce'de yangın paniği

DHA 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:43

Sütlüce'de bulunan özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevler çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.