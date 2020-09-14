Beyoğlu Sütlüce'de yangın paniği

<p>Sütlüce'de bulunan özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevler çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/14/e65c0ae68ab3d10ca1c712ab06a272c1.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/14/b903c68a7b158f8ea51b31be638fa92c.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/14/76ef24257a40f86d0257fa73f38318de.jpg'/>