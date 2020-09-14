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Beyoğlu Sütlüce'de yangın paniği

Beyoğlu Sütlüce'de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı.

DHA14 Eylül 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:43
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Sütlüce'de bulunan özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevler çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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