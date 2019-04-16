13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7977
  • 6,548
  • 239.076
  • 96.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan bina söndürme çalışmaları sırasında çöktü. Binanın çöktüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. Binanın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı.
 
Söndürme çalışmaları sırasında metruk bina biranda çöktü. Binanın çöktüğü anlar saniye saniye kamaralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölümde dikkat çeken sahne! İdam mı ediliyor

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölümde dikkat çeken sahne! İdam mı ediliyor

Maltepe'de flaş karar!

Maltepe'de flaş karar!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

Emekli için ayda 344 TL ek gelir!

CHP’li başkanın ilk işi bakın ne oldu?

CHP’li başkanın ilk işi bakın ne oldu?

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de ele geçirildi! Roma dönemine ait

Denizli'de ele geçirildi! Roma dönemine ait

ABD açıkladı: Romanya’ya 'THAAD' gönderilecek

ABD açıkladı: Romanya’ya 'THAAD' gönderilecek

Rusya S-300'leri Hazar kıyısında ateşledi

Rusya S-300'leri Hazar kıyısında ateşledi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya S-300´leri Hazar kıyısında ateşledi

Rusya S-300´leri Hazar kıyısında ateşledi

Onun adı 'Janti' ondan kaçış yok

Onun adı 'Janti' ondan kaçış yok

Game of Thrones oyuncularının bölüm başı aldığı ücret belli oldu

Game of Thrones oyuncularının bölüm başı aldığı ücret belli oldu

Limuzin Toros, düğün salonuna çekiciyle geldi

Limuzin Toros, düğün salonuna çekiciyle geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA