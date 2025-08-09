İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyoğlu'nda 4 araçlı kaza: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Beyoğlu'nda 4 araçlı kaza: Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda 4 araçlı kaza: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda Taksim istikametine ilerleyen 34 YC 9846 plakalı servis minibüsünün önündeki 34 EMM 130 plakalı minibüse vurmasının ardından duramayan bu iki araç, 34 NHC 208 plakalı minibüs ile hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçlardaki 8 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zincirleme kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.