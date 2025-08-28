İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0436
  • EURO
    48,1126
  • ALTIN
    4508.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyoğlu'nda bina çatısında yangın paniği: Ekipler seferber oldu
Güncel

Beyoğlu'nda bina çatısında yangın paniği: Ekipler seferber oldu

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda bina çatısında yangın paniği: Ekipler seferber oldu
ABONE OL

Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, binanın içini yoğun duman kapladı.

Binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, sokağın her iki tarafına şerit çekip güvenlik tedbiri aldı.

Müdahale ederek yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Güngör, yangın anında içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için binaya girdiklerini, binanın boşaltılmış olduğunu ifade etti.

Binanın çatısını alevlerin sardığını dile getiren Güngör, yangın sırasında bir tüpün patladığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Burdur'da dehşet anları! Metrelerce havaya savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.