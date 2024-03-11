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Beyoğlu'nda bina yandı: 1 ölü

Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın çatı katında çıkan, bitişikteki bir binanın çatısına da sıçrayan yangının çıktığı katta 1 kişi ölü bulundu.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda bina yandı: 1 ölü
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Dün akşam, Tarlabaşı Kömürcü Zeynel Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında çıkıp giderek büyüyen yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı kata giden itfaiye ekipleri, burada yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Bayrak'ın (64) cesedine ulaştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- OLAY

Tarlabaşı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Hızla büyüyen alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken her iki binada da hasar meydana gelmişti.

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