Beyoğlu'nda binada yangın paniği... 4 kişi mahsur kaldı

Beyoğlu'nda yangın çıkan 2 katlı binanın bodrum katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3 Kasım 2025 Pazartesi 00:17
Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sararken, üst katlarda oturan 4 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

