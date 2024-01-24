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Güncel

Beyoğlu'nda bir binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan bir kadın ağır yaralandı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
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Ömer Avni Mahallesi Bey Odaları Sokak'taki binanın iki katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve yangında ağır yaralanan Sakine Bingöl, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve tahliye edilen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Binada oturan Kemal Erboğa, yaralı çıkarılan kadınla ilgili, "Yukarıdan sesler gelmeye başladı. Apartmandan dışarı çıktık, baktık duman var. Yukarı çıktık. Kadının kızı anahtarı getirdi, kapıyı açtık ama içeri giremedik. Hortumla müdahale ettik ama olmadı. Bu sırada itfaiye geldi. İtfaiye kadını dışarı çıkardı, biraz yüzü gözü yanmıştı, nefes alıyordu. Ambulansa koydular." dedi.

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