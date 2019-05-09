Beyoğlu’nda bir binanın 5. katından yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi, Pir Hüsamettin Sokağı’ndaki 10 katlı apartmanın 5.katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin içindeki eşyaları sardı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler daha duman tahliyesi yapıp soğutma çalışması yaptı. Öte yandan işten yeni gelen ev sahibi, bu sırada yangına müdahale etmeye çalıştı ancak dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, ev sahibine ambulansta müdahale etti. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor