Beyoğlu'nda değiştirilen tüp alev aldı: 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı gecekonduda ev sahibi tüpü değiştirmek için başlığını çıkarttığı sırada parlama meydana geldi. Ev sahibinin eli yanarken, o sırada yanında bulunan eşi yara almadan kurtuldu. Parlama sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı ev sahibini hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olay nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.