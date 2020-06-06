06 Haziran 2020 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 12:24

Koronavirüs ile mücadelede çalışmalarında en etkin belediyelerden birisi olan ve İstanbul’da bazı meydan ve caddeleri ilk olarak taşıt ve yaya trafiğine kapatan Esenler Belediyesi, yeni normal dönem ile ilgili de bazı tedbirler aldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklar, meydan ve caddeler, kamu kurumları, sağlık ocakları, eczaneler, berber, kahvehane, fırın, lokanta gibi yerlerde dezenfekte ve denetimlerini aralıksız sürdüren Esenler Belediyesi bir yandan da sosyal mesafe banklarından sosyal mesafe görevlilerine kadar yeni dönemle ilgili bir çok yeni uygulamayı da hayata geçirdi.



AMAÇ VATANDANI BİLİNÇLENDİRMEK

Koronavirüsle mücadelenin ilk şartının vatandaşı bilinçlendirmek olduğuna inanan Esenler Belediyesi virüsün ortaya çıkmasından bu yana en çok bu konuda çalışma yürütüyor. Normale geçiş döneminde de bu konuda faaliyet yürüten Esenler Belediyesi ilçede köprülerden, üst geçitlere, cadde ve meydanlardan parklara kadar her yere virüsle mücadelenin yeni döneminde vatandaşı bilgilendirici afişler asmaya devam etti. Belediye son çalışmasında bütün tanıtım mecralarına “Maske takınız, mesafenizi koruyunuz, elinizi yıkayınız” afişleri astı.

BİLGİLENDİRME AFİŞLERİNE BİLE DAYANAMADI

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, amacı sadece vatandaşları bilgilendirmek olan Esenler Belediyesi’nin bu çalışmalarından anlaşılamaz bir şekilde büyük bir rahatsızlık duydu. İBB ekipleri, gece operasyonu ile Esenler’in köprü, üst geçit ve çevre yollarındaki koronavirüs ile ilgili bütün afişlerini toplayıp imha etti.

GÖKSU’DAN SERT TEPKİ

Bunun üzerine Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından İBB’nin bu gece operasyonuna sert tepki gösterdi. Göksu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. Dün Beyoğlu Belediyesi'nin ücretsiz maske dağıtımını durduran İBB, şimdi de belediyemizin Covid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi.

Esenler Belediyesi de aynı şekilde sosyal medya hesaplarından bilgilendirici afişin olduğu bir üst geçit ile daha sonra aynı üst geçitin afişlerden sökülmüş boş hali fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, “Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Ancak Yeni koronavirüs ile mücadele için kullandığımız ve vatandaşları bilgilendirdiğimiz tanıtım mecralarımızdaki afişler İBB tarafından sökülmüştür” yazıldı.