Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Hamam Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan erkek cesedinin, ellerinin ile ayaklarının kırık olduğu ve yüzünde kesik bulunduğu görüldü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.