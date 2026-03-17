Güncel

Beyoğlu'nda sabaha karşı facia: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda sabah saatlerine doğru 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yaralanırken, 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

IHA17 Mart 2026 Salı 08:23 - Güncelleme:
Yangın, saat 06:00 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple 2 katlı binanın giriş katında alevler yükseldi. Yoğun dumanı ve alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından evin içerisinde bulunan 2 kişi kurtarılırken, 1 yaşındaki bebek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın söndürüldü.

Çalışmalar sonrası Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek yanan giriş katta inceleme başlattı. İncelemeler sonrası bebeğin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

