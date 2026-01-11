İSTANBUL 11°C / 2°C
Güncel

Beyoğlu'nda fırtına dehşeti! Tabela kadının üzerine düştü

İstanbul Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle devrilen tabela, kaldırımda yürüyen şehir plancısı bir kadının üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

11 Ocak 2026 Pazar 14:43
Beyoğlu'nda fırtına dehşeti! Tabela kadının üzerine düştü
İstanbul Beyoğlu'nda kafeteryadan çıkan şehir plancısı kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı K.Ç., arkadaşlarıyla kafeteryadan çıkıp kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada talihsiz kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. K.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, işyeri sahibi hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan inceleme başlatıldı.

