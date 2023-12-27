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  • Beyoğlu'nda helikopter destekli ''düzensiz göçmen'' denetimi
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Beyoğlu'nda helikopter destekli ''düzensiz göçmen'' denetimi

Beyoğlu'nda çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli 'düzensiz göçmen' denetimi yapıldı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 22:38 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda helikopter destekli ''düzensiz göçmen'' denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, çok sayıda farklı şubelerdeki görevli polis ekiplerinin de katılımıyla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydan'da uygulama gerçekleştirildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde, şüpheli görülen kişilerin üst araması yapıldı ve pasaportları incelendi.

Polisler ve Göç Başkanlığı görevlilerinden oluşan birimler, şüphelilerin kimlik bilgilerine "Mobil Göç Aracı"ndan kontrol etti.

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