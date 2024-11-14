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Güncel

Beyoğlu'nda iş hanında facia! Asansör üzerine düştü

Beyoğlu'nda bir kişi, iş hanında tamirini yaptığı asansörün üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda iş hanında facia! Asansör üzerine düştü
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Sıraselviler Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki asansörün boşluğa düşmesiyle duyulan ses üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede asansörün bir kişinin üzerine düştüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin Akyıldız'ın (52) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Akyıldız'ın, daha önceden mühürlenen asansörü tamir etmek için çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akyıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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