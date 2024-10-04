İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2561
  • EURO
    37,812
  • ALTIN
    2928.99
  • BIST100
    8890.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyoğlu'nda kadını taciz eden 2 zanlı gözaltına alındı
Güncel

Beyoğlu'nda kadını taciz eden 2 zanlı gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Ekim 2024 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda kadını taciz eden 2 zanlı gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü.

İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığını belirledi.

Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen S.T. ile Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.