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Güncel

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp edenler yakalandı

Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanında iki kadının, mekanın kapatıldığını söyleyerek çıkmalarını isteyen çalışanlar tarafından darp edilmesi olayına ilişkin şüpheliler yakalandı.

IHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınları darp edenler yakalandı
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Olay 3 Haziran'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Divane Cihangir isimli bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ.K, H.E. ve Y.T. isimli üç kadın, eğlence mekanına geldi. Bir süre burada vakit geçiren iki kadına iş yeri çalışanları tarafından mekanın kapatıldığı uyarısı yapıldı. Kadınlar ise cep telefonlarını şarj edip, biraz daha beklemek istediklerini söyledi. Bu durumu kabul etmeyen çalışanlar, kadınlara tepki göstererek gitmelerini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SUÇ DOSYASI KABARIK OLAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

O ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, mekanın güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde kadınları darp edenlerin M.M.D. ve V.T. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheliler 2 Ağustos günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili X hesabından paylaşımda bulunan İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün gönderisini alıntılayarak, 'Gereği yapıldı, kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir' ifadelerini kullandı.

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