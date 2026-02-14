İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyoğlu'nda korkunç olay: 5'inci kattan düşerek can verdi
Güncel

Beyoğlu'nda korkunç olay: 5'inci kattan düşerek can verdi

İstanbul Beyoğlu'nda evinin 5'inci katından aşağıya düşen 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Düştükten sonra ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Kübra Gölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda korkunç olay: 5'inci kattan düşerek can verdi
ABONE OL

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 22.30 civarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı üzerindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesi ile evde oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden 5'inci kattan aşağıya düştü.

Tenteye çarparak yere düşen Kölge ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Kübra Kölge ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"İNTİHAR MI ETTİ YOKSA BAŞIMI DOLANIP DÜŞTÜ ONU KİMSE BİLMİYOR"

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Ferhat Güllü, "Kübra Kölge dayımın kızıdır. Olay, saat 23.00 civarında gerçekleşti. Dükkanda oturduğumuz esnada bir ses duyduk. İlk önce yukarıdan taş falan düştüğünü zannettik.

Kafamı çevirip baktığımda pencereden birisinin düştüğünü gördük. Biz hemen ambulansı aradık. Kübra evinin altındaki eczanede çalışıyordu. İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Kübra Kölge'nin cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.